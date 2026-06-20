El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Córdoba se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 22 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas pico de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 70% en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los cordobeses mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 24 km/h en la madrugada, disminuyendo a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el este con ráfagas que podrían alcanzar hasta 41 km/h. Esta variabilidad en la dirección del viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:44 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje cordobés en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas altas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se aconseja a la población tomar precauciones ante el calor intenso y aprovechar las horas de la mañana y la tarde para realizar actividades al exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.