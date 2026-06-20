El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00, pero comenzará a recuperarse rápidamente.

Durante la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan entre los 22 y 23 grados, con un aumento gradual a medida que se acerque el mediodía. A las 12:00, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados . La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% a las 00:00 y disminuyendo a un 29% hacia la tarde, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles que permitirán una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 16 y 38 km/h, predominando del suroeste y oeste. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 21:00, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su máximo a mediodía y un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más cálidas. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.