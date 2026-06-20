El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del día con comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las altas temperaturas. Este viento también contribuirá a dispersar las nubes altas que, aunque presentes, no afectarán la claridad del cielo.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la costa de Cartaya.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que hará que las actividades nocturnas sean agradables y cómodas.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya sea en la playa, en parques o en cualquier actividad que deseen realizar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.