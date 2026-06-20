El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso. A las 10 de la mañana, la humedad se situará en un 54%, y para la tarde, se espera que baje a un 20%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. Es recomendable que los habitantes de Carmona se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas fuertes. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 19 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista nocturna. La puesta de sol se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.