El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la temperatura será alta, la combinación de la humedad y el calor podría hacer que algunas personas sientan un poco más de incomodidad, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de entre 15 y 23 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 34 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en medio de las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar del sol en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:48. La noche será cálida, pero con un ambiente más fresco que durante el día, lo que facilitará el descanso.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.