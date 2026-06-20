El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

Hoy, 20 de junio de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Las horas más cálidas se prevén entre las 14:00 y las 17:00, cuando se alcanzarán los 36 a 37 grados. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre durante estas horas tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra, ya que la exposición prolongada al sol puede resultar incómoda.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja a la población que se vista con ropa ligera y transpirable. A medida que el día avance, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos por la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h. Durante las horas de la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas podrían ser más notorias en áreas abiertas y expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la región.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la zona y participar en actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.