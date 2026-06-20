El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 38 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 28% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución con posibles ráfagas que podrían afectar estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o eventos deportivos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 34 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 27 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso a las 21:46, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Las Cabezas de San Juan, con un tiempo cálido y soleado que promete ser muy agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.