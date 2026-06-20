El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 23 grados entre las 02:00 y las 05:00, lo que sugiere un inicio de jornada fresco y cómodo.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 22 grados a las 06:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, el calor se intensificará, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 27 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo temperaturas más cálidas, alcanzando un máximo de 36 grados a las 15:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea bastante elevada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 54% a las 00:00 y disminuyendo hasta un 38% a las 13:00, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 40% hacia las 21:00, lo que podría ofrecer un alivio ligero al calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 20:00, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor intenso.

No se esperan precipitaciones en Bormujos durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, saliendo a las 07:03 y poniéndose a las 21:48, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.