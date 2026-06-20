El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados y se incrementarán a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas pico de calor. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La protección solar y la hidratación serán fundamentales para disfrutar del día sin contratiempos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 40 km/h por la tarde. Esta ráfaga de viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable estar atentos a posibles cambios en la dirección del viento, que podría variar a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se anticipa un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque las posibilidades son bajas.

A medida que el sol se ponga alrededor de las 21:41, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.