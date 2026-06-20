El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 25 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y bajando a un 40% hacia las 02:00. Esto proporcionará un ambiente agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente con el aumento de la temperatura que se anticipa para la tarde. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 37 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Sin embargo, se prevé un aumento en la intensidad del viento hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 78 km/h a las 19:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, con un 10% de probabilidad, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo mayormente despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 36% a las 23:00.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será predominantemente soleado y cálido, con un viento notable y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.