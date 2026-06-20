El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00.

A lo largo de la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 43% en las primeras horas y bajará hasta un 19% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento cambie de dirección hacia el noreste y luego al noroeste, se espera que su velocidad se mantenga entre 5 y 11 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, existe una leve posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esta probabilidad se mantiene en un 5%, lo que sugiere que es poco probable que se materialicen.

Los ciudadanos de Baena podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 21:42. Con un cielo despejado y temperaturas agradables en la tarde, será un momento ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno. En resumen, el tiempo de hoy en Baena se presenta como un día caluroso y mayormente soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.