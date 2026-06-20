El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

Hoy, 20 de junio de 2026, Ayamonte se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 31 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo a un 36% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán los 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas, especialmente para aquellos que se encuentren en la playa o en espacios abiertos. La dirección del viento, predominantemente del sur, también puede influir en la sensación térmica, haciendo que el calor sea más tolerable.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:53, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán apreciar.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio refrescante. No se esperan lluvias, lo que hace que sea un día perfecto para salir a explorar la belleza de la región, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en la playa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.