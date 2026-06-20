El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando niveles más bajos en la tarde, donde se prevé que baje hasta un 21%. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará en la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas de mayor actividad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

La puesta de sol se espera para las 21:45, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo un respiro tras un día caluroso. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y fresco, ideal para paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.