El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y manteniéndose en 28 grados hasta las 02:00. A partir de las 03:00, la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y continuando su descenso hasta llegar a los 24 grados a las 04:00.

Durante la mañana, las temperaturas seguirán cayendo, alcanzando los 23 grados a las 05:00 y 22 grados a las 06:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y subiendo hasta un máximo de 42 grados a las 17:00. Por la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga alta, con valores de 41 grados a las 18:00 y 40 grados a las 19:00. Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 37 grados a las 21:00 y 34 grados a las 22:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 32% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 07:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 51% a las 09:00 y bajando a un 36% a las 11:00. Por la tarde, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, con un 30% a las 12:00 y descendiendo a un 14% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 20:00. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día, lo que sugiere un tiempo seco y soleado.

En resumen, Andújar disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.