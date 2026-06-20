El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura inicial rondará los 24 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 37 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 67%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa durante las horas pico. Es recomendable que los habitantes de Almonte tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, tendrá velocidades que variarán entre 3 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán en la noche, pero sin afectar la claridad del cielo.

La puesta de sol se producirá a las 21:49, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. Para aquellos que planean disfrutar de la tarde y la noche al aire libre, se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratados, ya que las temperaturas seguirán siendo elevadas incluso al caer la tarde.

En resumen, Almonte disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento que, aunque presente, no será suficiente para aliviar completamente el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.