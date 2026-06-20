El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá que el sol brille con fuerza a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 21 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé una brisa suave de unos 8 km/h, aumentando a 12 km/h por la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en las zonas costeras.

No se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:51, brindando a los residentes de Aljaraque una larga jornada de luz solar. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades como paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.