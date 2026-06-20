El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

Hoy, 20 de junio de 2026, La Algaba disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas máximas de hasta 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A partir de las 02:00, la temperatura se estabilizará en 24 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 03:00. A medida que el día avanza, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 37 grados a las 15:00 y un pico de 39 grados a las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 66% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 21% hacia las 17:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea en medio del calor. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de La Algaba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

Con el sol saliendo a las 07:02 y poniéndose a las 21:48, los habitantes de La Algaba tendrán muchas horas de luz para aprovechar el día. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.