El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Se espera que la temperatura llegue a los 36 grados en la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente en actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo a un 12% hacia la tarde. Esta baja humedad en las horas más cálidas contribuirá a que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad de entre 4 y 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso y que aprovechen el buen tiempo para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.