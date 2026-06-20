El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 32 km/h. Este viento podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas del día, aunque también se espera que en momentos puntuales alcance ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos familiares.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 33 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 29 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.
En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará algo de frescura. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-19T20:57:12.
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