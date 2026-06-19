El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 19 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados, que descenderá ligeramente a 25 grados a la 01:00, pero comenzará a aumentar de nuevo a medida que avance la mañana.

Durante la mañana, se espera que la temperatura alcance los 29 grados a las 11:00, y continúe su ascenso, alcanzando los 32 grados a las 13:00. La tarde será calurosa, con un pico de 36 grados a las 17:00, lo que podría hacer que los habitantes busquen refugio en la sombra o en espacios frescos. A medida que el sol se ponga, la temperatura comenzará a descender, llegando a 31 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 61% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 22% a las 20:00. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, el viento alcanzará los 16 km/h, disminuyendo a 4 km/h en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h a las 20:00, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, altas temperaturas y vientos moderados sugiere un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo de hoy en El Viso del Alcor será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento que, aunque inicialmente suave, se intensificará por la tarde, ofreciendo un respiro ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.