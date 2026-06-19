El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Utrera se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el calor se intensifique, alcanzando un 24% en las horas de mayor temperatura. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 27 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 26 grados hacia la medianoche. Las condiciones seguirán siendo mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Utrera disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día. La combinación de temperaturas elevadas y viento moderado hará que el día sea agradable, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.