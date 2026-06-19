El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 24 grados a las 10:00 horas.

Durante la tarde, se prevé un aumento significativo en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 35 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 56%, lo que puede generar una sensación térmica más intensa. Es recomendable que los habitantes de Úbeda tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no se prevén rachas de viento significativas que puedan alterar el tiempo general del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas en la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantiene baja durante el resto del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque sigue siendo mínima.

En resumen, hoy será un día caluroso y mayormente soleado en Úbeda, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La ausencia de lluvias y la presencia de un cielo despejado permitirán que los habitantes y visitantes de la ciudad aprovechen al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.