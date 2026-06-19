El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

Hoy, 19 de junio de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 65%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. La humedad será más alta en las primeras horas del día, pero disminuirá a medida que las temperaturas se eleven.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas más cálidas del día. En la madrugada, la velocidad del viento será de 16 km/h, aumentando gradualmente a 24 km/h a lo largo de la mañana. Este viento, aunque fresco al principio, se sentirá más cálido conforme avance el día, especialmente en combinación con las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes de Tomares disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, cuando el cielo estará mayormente despejado.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el ambiente se mantenga agradable hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:47 horas.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Tomares, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para actividades familiares o deportivas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.