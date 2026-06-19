El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y disminuyendo a un 39% durante las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia la tarde y bajando a 28 grados en las horas nocturnas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.