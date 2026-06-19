El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

Hoy, 19 de junio de 2026, La Rinconada disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en 22 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A partir de las 08:00, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 08:00 y subiendo a 26 grados a las 09:00. El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 42% a las 01:00 y un 46% a las 02:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 29% hacia las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h durante las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h a las 20:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de La Rinconada pueden disfrutar de un día soleado y seco, perfecto para actividades al aire libre, picnics o simplemente disfrutar del buen tiempo. Con el sol saliendo a las 07:02 y poniéndose a las 21:48, habrá muchas horas de luz para aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.