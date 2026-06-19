El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 45% hacia el final de la jornada. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas invitará a los habitantes y visitantes a disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h durante la tarde. Esta brisa será un alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas centrales del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un refrescante alivio en momentos de mayor calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, visitas a parques o simplemente relajarse en terrazas y jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y aprovechen al máximo las condiciones favorables que ofrece este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.