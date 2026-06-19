El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta ni precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. La salida del sol está programada para las 06:55, y el ocaso se producirá a las 21:40, brindando largas horas de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.