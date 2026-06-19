El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Pozoblanco se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando su punto más bajo de 19 grados a las 6 de la mañana. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 6 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, se incrementa la probabilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo algunas nubes altas, pero no se anticipan tormentas significativas.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente soleado, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo en la tarde, ya que la llegada de nubes podría alterar el panorama. En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor y la posibilidad de algunas nubes por la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.