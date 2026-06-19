El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados a las 04:00 horas, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

A partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 38 grados entre las 16:00 y 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 65% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 19 km/h, disminuyendo a 3 km/h en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, se espera que el viento aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h en las últimas horas del día, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan tormentas ni chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

La puesta de sol se producirá a las 21:46 horas, ofreciendo un espectáculo visual para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en exteriores. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Asegúrate de mantenerte hidratado y protegerte del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.