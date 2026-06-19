El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

Hoy, 19 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados durante las primeras horas del día.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 52% a la medianoche, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 25% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 27 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, pero a medida que el día avanza, especialmente en la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque el calor seguirá siendo el protagonista del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol brillará con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día.

El orto se producirá a las 07:03, y el ocaso será a las 21:46, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, paseos o en la piscina, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol, dado el calor intenso que se espera. En resumen, Los Palacios y Villafranca vivirán un día de verano típico, con calor, sol y un viento que, aunque fuerte, ofrecerá alivio en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.