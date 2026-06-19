El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 06:59. A medida que avance el día, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 36 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 23% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas del día. Sin embargo, se anticipa un aumento en la intensidad del viento hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos o eventos al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y usar protector solar, dado el alto índice de radiación solar que se prevé.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular a las 21:43. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos durante la noche, lo que proporcionará un respiro del calor del día.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.