El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 23% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin demasiadas incomodidades. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, pero por la tarde se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 49 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas, y es un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto asegura que las condiciones se mantendrán secas, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Morón de la Frontera.

El amanecer se producirá a las 07:01 y el ocaso será a las 21:44, lo que brinda una larga jornada de luz solar para disfrutar. En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera será mayormente soleado y cálido, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor, ideal para disfrutar de un día de verano en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.