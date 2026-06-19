El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico. A las 14:00 horas, la humedad se situará en un 33%, lo que, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que se sienta más caluroso de lo que realmente es. Sin embargo, por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 38% hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 17 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, la dirección del viento cambiará a sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 15 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento será más notable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en todos los periodos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque. Los habitantes deben recordar mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.