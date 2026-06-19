El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 30% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Moguer que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 26 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:50. La noche se presentará tranquila y cálida, ideal para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.