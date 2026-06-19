Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acceso a la viviendaErmita de la AuroraAlcaldesa de Fuente ObejunaCines de veranoTransplantesPolicía Nacional VíctimasObras veranoPanadería San FranciscoCrimen SaguntoPelea en un kebabMultas despedidasFin de semana
instagramlinkedin

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde, antes de volver a ascender hacia la noche.

Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 36%, lo que contribuirá a una sensación de calor agradable. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, predominando del sureste por la mañana y cambiando a dirección norte durante la tarde. Este viento suave ayudará a mitigar un poco el calor, aunque no será suficiente para evitar que las temperaturas alcancen su punto máximo de 35 grados en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que las temperaturas sean más elevadas.

La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 20 grados . El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:40. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de una velada al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

En resumen, Martos vivirá un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 35 grados, y un cielo despejado, es un día propicio para salir y disfrutar del buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents