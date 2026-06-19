El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde, antes de volver a ascender hacia la noche.

Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 36%, lo que contribuirá a una sensación de calor agradable. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, predominando del sureste por la mañana y cambiando a dirección norte durante la tarde. Este viento suave ayudará a mitigar un poco el calor, aunque no será suficiente para evitar que las temperaturas alcancen su punto máximo de 35 grados en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que las temperaturas sean más elevadas.

La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 20 grados . El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:40. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de una velada al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

En resumen, Martos vivirá un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 35 grados, y un cielo despejado, es un día propicio para salir y disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.