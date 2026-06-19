El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de junio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde, antes de volver a ascender hacia la noche.
Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 36%, lo que contribuirá a una sensación de calor agradable. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor.
El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, predominando del sureste por la mañana y cambiando a dirección norte durante la tarde. Este viento suave ayudará a mitigar un poco el calor, aunque no será suficiente para evitar que las temperaturas alcancen su punto máximo de 35 grados en las horas de la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que las temperaturas sean más elevadas.
La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 20 grados . El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:40. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de una velada al aire libre, ya sea en familia o con amigos.
En resumen, Martos vivirá un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 35 grados, y un cielo despejado, es un día propicio para salir y disfrutar del buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
- Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto
- Adnane Ghailan, nuevo jugador del Córdoba CF
- Novedosa propuesta para las noches de verano en Córdoba: varios museos y monumentos abrirán sus puertas
- La gran pregunta de los olivareros cordobeses: ¿por qué el aceite italiano se vende más caro? 'Estamos equivocando el tiro
- Nuevos grados y másteres: la oferta universitaria de Córdoba crece el próximo curso
- Puente Genil invertirá 680.000 euros en una cubierta singular que transformará las pistas del polideportivo Francisco Manzano