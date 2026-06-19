El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente en las áreas abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Este viento puede ser un factor refrescante, especialmente durante las horas más calurosas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y luminoso. Las temperaturas se mantendrán agradables durante la noche, descendiendo a unos 22 grados , lo que hará que la velada sea cómoda para actividades nocturnas.

En resumen, Marchena disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.