El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la combinación de temperatura y humedad no generará un ambiente excesivamente bochornoso. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento del sur también puede traer consigo algunas nubes altas, aunque no se anticipa precipitación en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro. La puesta de sol está prevista para las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y buen tiempo.

Para aquellos que planean salir, es aconsejable usar protector solar y ropa ligera, así como llevar agua para mantenerse hidratados. Las condiciones climáticas son propicias para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día cálido y soleado, perfecto para aprovechar el inicio del verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.