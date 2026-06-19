El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 26 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura baje a 25 grados a la 1 de la tarde y continúe descendiendo hasta alcanzar los 23 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 58% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la combinación de temperaturas y humedad no debería resultar incómoda, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 16 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más calurosas. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o en la piscina.

El atardecer se producirá a las 21:46, ofreciendo una hermosa vista del ocaso, que se podrá disfrutar en un ambiente despejado. La temperatura comenzará a descender a medida que se acerque la noche, alcanzando los 31 grados a las 9 de la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará un alivio del calor. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.