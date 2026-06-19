El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 30 y 34 grados durante las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el calor se intensifique, alcanzando un 23% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda a los lucentinos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría levantar algo de polvo en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones, ya que la nubosidad podría aumentar ligeramente hacia la tarde, aunque no se espera que esto genere lluvias.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. Los lucentinos pueden disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, sin preocuparse por cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, Lucena vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.