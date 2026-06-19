El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a partir de las 04:00, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas irán bajando hasta llegar a un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 07:00, momento en el que la humedad relativa se situará en torno al 57%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 25 grados a las 09:00. La humedad relativa se mantendrá en un 59%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. A medida que el día avanza, se prevé un aumento en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo de 38 grados entre las 17:00 y las 18:00, con una humedad que descenderá a un 20%, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

El viento soplará del suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h, alcanzando su máxima racha de 41 km/h a las 22:00. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos, lo que garantiza un día seco y soleado.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día caluroso y despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados , ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.