El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 15:00 horas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando hasta un 54% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa a medida que el día avanza. A partir de las 14:00 horas, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 20% hacia la tarde.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste con una velocidad que oscilará entre 23 y 36 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde. A las 22:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance los 41 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunas áreas. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.
La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de un día soleado y cálido sin preocupaciones sobre condiciones climáticas adversas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un máximo de 37 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.
El ocaso se producirá a las 21:40, marcando el final de un día cálido y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.
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