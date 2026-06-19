El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando hasta un 54% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa a medida que el día avanza. A partir de las 14:00 horas, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 20% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste con una velocidad que oscilará entre 23 y 36 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde. A las 22:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance los 41 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunas áreas. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de un día soleado y cálido sin preocupaciones sobre condiciones climáticas adversas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un máximo de 37 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 21:40, marcando el final de un día cálido y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.