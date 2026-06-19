El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su pico máximo en las horas centrales del día. La temperatura comenzará en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero recuperándose rápidamente al amanecer.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más bajos en las horas de mayor calor, con un 35% previsto hacia las 16:00 horas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días de alta humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también contribuirá a la dispersión de cualquier nubosidad que pueda formarse, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya sea disfrutar de un paseo por la playa, realizar deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:52 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, viento moderado y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y usar protección solar si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.