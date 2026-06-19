El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados y descenderán ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando los 22 grados a media tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 75% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve y la temperatura aumente, se prevé que la humedad disminuya, llegando a un 40% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un valor estimado de 37 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Lebrija tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:46. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia la noche. La humedad también comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. En resumen, se anticipa un día cálido y mayormente soleado en Lebrija, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando en cuenta las recomendaciones para el manejo del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.