El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables, alcanzando los 29 grados centígrados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 27 grados a las 02:00 y 26 grados entre las 03:00 y las 04:00, proporcionando un inicio de día cálido y cómodo.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados a las 05:00 y 06:00, y manteniéndose en torno a los 24 grados hasta las 07:00. Durante la mañana, se espera que la temperatura suba nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 08:00 y 26 grados a las 09:00. La máxima del día se registrará a las 17:00, alcanzando los 37 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a las 00:00 y descendiendo a un 26% a las 13:00, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. Sin embargo, hacia el final de la jornada, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 34% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h durante la mayor parte del día, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día soleado y caluroso. En resumen, hoy en Jaén será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas altas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.