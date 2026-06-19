El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 19 de junio de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:08. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 23 grados y descendiendo ligeramente a 22 grados en las horas más frescas.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 86% a las 02:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 52% durante la tarde, lo que hará que las condiciones sean más confortables para actividades al aire libre.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. A lo largo de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes al aire libre. Esta brisa fresca será un alivio ante las temperaturas que alcanzarán un pico de 30 grados en la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los isleños y visitantes. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 26 grados hacia las 22:00. El ocaso se producirá a las 21:52, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos por la playa o cenas al aire libre.
En resumen, el día en Isla Cristina se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades recreativas y momentos de relajación en la costa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.
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