El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Dos Hermanas, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 22 grados entre las 5 y las 7 de la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 23 grados a las 8 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 36% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 21 km/h a las 8 de la mañana. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 44 km/h a las 8 de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día, y mantenerse hidratado.

El orto se producirá a las 7:02 de la mañana y el ocaso será a las 21:47, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, con un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.