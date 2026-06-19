El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo de 22 grados a las 08:00 horas, antes de comenzar un ascenso notable.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 37 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 71% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h hacia las 22:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto se complementa con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

La salida del sol se producirá a las 06:58 horas, y el ocaso será a las 21:44 horas, brindando largas horas de luz natural para disfrutar del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En resumen, Écija vivirá un día caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque suave al principio, se intensificará hacia la noche. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado hacen de este un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.