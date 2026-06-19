El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

Hoy, 19 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo a las 07:03. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados y descenderán ligeramente a 22 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa en la mañana se situará en un 49%, aumentando gradualmente hasta un 69% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor moderada, aunque las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando a los 37 grados . Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 14 km/h, aumentando a medida que avance el día, alcanzando picos de hasta 39 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente en las áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades recreativas y el turismo en la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:48. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos en la noche, alrededor de los 27 grados . La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Coria del Río, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará algo de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.