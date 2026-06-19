El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 26 grados a la 01:00, alcanzando los 24 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 23 grados a las 04:00 y 22 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 07:00 y subiendo hasta los 29 grados a las 11:00. El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un pico de 38 grados entre las 17:00 y las 18:00. Es importante que los cordobeses tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 67% a las 06:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 19% hacia las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h a las 23:00. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre son viables y se recomienda aprovechar el buen tiempo para actividades al exterior.

El orto se producirá a las 06:56 y el ocaso será a las 21:44, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, Córdoba disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.