El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable de hasta 35 grados.

La humedad relativa durante el día oscilará entre el 24% y el 61%, lo que indica que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente húmedo. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es importante estar atentos a estas rachas, ya que podrían influir en la sensación térmica y en la estabilidad de objetos ligeros al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:48, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado. Se aconseja a los habitantes que se mantengan hidratados y que busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.